Riccione, troppo nervoso all’alt dei Carabinieri: in auto aveva due etti di cocaina e viene arrestato

I Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto un 28enne albanese per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno fermato l’uomo alla guida della propria autovettura e notavano fin da subito una evidente agitazione. Ciò induceva ad approfondire il controllo e le ricerche nell’abitacolo dell’auto portavano al rinvenimento, ben occultato all’interno del sedile posteriore, di un pacchetto contenente cocaina e, nel vano porta oggetti, di altro stupefacente del medesimo tipo, per un totale di 200 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione, al materiale utile per il confezionamento in dosi della sostanza e alla somma di oltre 1.000 euro in contanti, ritenuta verosimilmente provento della presunta attività illecita.

I Carabinieri procedevano quindi al sequestro e dichiaravano il 28enne in stato di arresto. Concluse le attività, i militari hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Pesaro, in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata nei prossimi giorni.