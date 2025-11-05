Riccione. Tornano in Biblioteca le “Storie tra le nuvole”, letture ad alta voce

La Biblioteca comunale di Riccione riapre le porte alla fantasia con la rassegna di letture ad alta voce “Storie tra le nuvole”, un appuntamento amatissimo da bambini e famiglie.
Ogni venerdì di novembre, alle ore 17, le lettrici volontarie proporranno racconti e avventure per stimolare nei più piccoli il piacere della lettura. Un momento di condivisione dove la parola si fa gioco ed emozione, nutrendo immaginazione, creatività e sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini.
Gli appuntamenti della rassegna, dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni, sono: venerdì 7 novembre “Favole a sorpresa”, il 14 novembre “Stranianimali”, il 21 novembre “Andiamo diritti alle storie” (in occasione di “Nati per leggere”) e venerdì 28 novembre “Storie nel bosco”.
Il gran finale con Zia Natalina
Il 13 dicembre la biblioteca accoglierà il ritorno di Zia Natalina, alias Alessia Canducci. Con la sua narrazione animata “Le storie di Zia Natalina”, porterà i piccoli spettatori in un mondo incantato dove le parole prendono vita, accendendo la magia e l’attesa per l’arrivo di Babbo Natale.
Doppio appuntamento: dalle 15:30 alle 16:30 per i bambini dai 6 ai 9 anni e dalle 17 alle 18 per quelli dai 3 ai 5 anni.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazioni: tel. 0541600504 o biblioteca@comune.riccione.rn.it