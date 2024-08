Riccione. Stefano Accorsi: «Non potevamo perderci una scivolata all’Aquafan»

Bella sorpresa ieri pomeriggio all’Aquafan di Riccione: al parco acquatico è arrivato nel pomeriggio Stefano Accorsi. Il popolare e amato attore, autore, produttore emiliano-romagnolo, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Riccione, con i figli e la moglie Bianca Vitali (autrice), prima di ripartire con la stagione autunnale di lavoro al cinema e collaborazioni.

«Questa estate siamo stati in vacanza in Puglia e in montagna ma ci siamo voluti ritagliare un po’ di divertimento e relax anche a Riccione, in questa settimana di fine agosto _ afferma Accorsi _ In Romagna ci troviamo sempre molto bene, ci sono tantissimi servizi e i nostri piccoli si divertono moltissimo. Non potevamo perderci una scivolata all’Aquafan, dove il divertimento è unico».

Stefano e Bianca, insieme ai loro bambini, hanno scoperto le aree kids, la zona relax Blue Rock e gli scivoli formato famiglia come Strizzacool, Surfing Hill e Speedriul. I fan si sono immortalati con Accorsi in selfie ricordo: «E’ stata proprio una bella sorpresa vederlo tra noi».