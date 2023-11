Riccione spaccio di cocaina: arrestato 44enne

Lunedì pomeriggio i Carabinieri di Riccione hanno arrestato in flagranza un italiano 44enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo veniva notato mentre cedeva due dosi di cocaina ad un assuntore romagnolo in cambio di 100 euro. In seguito, veniva effettuata una perquisizione che permetteva di rinvenire la somma di 560 euro. I Carabinieri decidevano quindi di estendere il controllo presso l’abitazione: qui venivano trovati ulteriori 30 grammi di cocaina, occultati all’interno di un mobile del soggiorno. Lo stupefacente ed il denaro venivano sottoposti a sequestro, mentre l’indagato veniva dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Riccione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.