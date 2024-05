Riccione, spaccate e aggressioni in viale Ceccarini, il Consorzio: «Vigilanza privata notturna»

Viale Ceccarini punta sulla vigilanza notturna privata. Il presidente del Consorzio alza il velo su «un’iniziativa senza precedenti, ancora al vaglio degli operatori».

Dopo le spaccate delle ultime settimane, spesso perpetrate usando auto come ariete a danno dei negozi più glamour ma anche delle più familiari gelaterie, il salotto buono della Perla corre ai ripari pronto ad assoldare vigilantes di tasca sua. L’ultimo episodio è andato in scena nella notte tra il 17 e il 18 aprile scorso tra i viali Ceccarini e Corridoni dove due gruppi si sono affrontati con botte da orbi verso le 3 di notte coinvolgendo una ventina di persone, tra cui molte giovani donne, sia italiane che russe. Nel tentativo di riportare la calma ad aver la peggio è stato un giovane ristoratore di 26 anni, fidanzato arrivato in ospedale con una lesione all’occhio e un lieve trauma cranico. L’Amministrazione aveva ventilato la possibilità di limitare l’accesso ai varchi, proteggendo ulteriormente l’area pedonale del centro.

La soluzione

«Non commento fatti che non conosco – premette Maurizio Metto, presidente del consorzio d’Area di Viale Ceccarini a Riccione - dico soltanto che noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando per valutare se riusciamo ad attivare un servizio di vigilanza notturna. Al momento stiamo raccogliendo le adesioni per raggiungere un numero adeguato e far partire il servizio notturno» a supporto delle forze dell’ordine. Un servizio così, precisa ancora Metto, non c’è mai stato.

Andando a ritroso, ricorda che a cavallo tra le amministrazioni Tosi e Angelini e per un paio d’anni venne organizzata la sorveglianza in sinergia con il Comune «ma era un provvedimento limitato alla stagione estiva e alla zona mare a seguito degli episodi con le baby gang, emergenza – rimarca - ormai superata». Se il progetto andrà in porto, conclude Metto, contribuirà ad aumentare il senso di sicurezza sia effettivo che a livello di percezione, fungendo anche da deterrente contro eventuali malintenzionati.

