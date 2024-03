Riccione. Spacca la vetrina del kebab e ripulisce il fondo cassa

Ancora un colpo e un locale scassinato nella notte per prendere i soldi nel registratore di cassa. Siamo a Riccione, in uno dei negozi di kebab in via Dante, dove alle 5 del mattino di domenica un uomo ha mandato in frantumi la vetrina, si è fatto largo nel locale e senza esitazione alcuna si è diretto dietro al bancone, ha aperto lo sportello del registratore di cassa e si è intascato le banconote e le monete che erano state lasciate all’interno. Un bottino per una volta non troppo magro: 380 euro. L’incursione del “predone” non resterà solo nella memoria dei proprietari, ma anche in quella delle telecamere di video sorveglianza, che hanno ripreso l’intera scena.