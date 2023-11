Riccione, si dimette l’assessore alla Sanità

L’assessore alla Sanità Gianluca Garulli si è dimesso. Lo annuncia il Comune di Riccione in una nota. “La sindaca di Riccione Daniela Angelini prende atto delle dimissioni del dottor Gianluca Garulli da assessore con delega alla Sanità, al Benessere, ai Servizi sociali alla persona e all’Innovazione tecnologica. “Ringrazio il dottor Gianluca Garulli per il lavoro svolto a beneficio di Riccione durante il primo anno di mandato di questa amministrazione. Si è trattato di un lavoro prezioso, esercitato con competenza e amore per la propria città”. La sindaca Angelini assumerà temporaneamente ad interim le deleghe che erano state attribuite all’assessore Garulli in attesa della nomina di un nuovo assessore.