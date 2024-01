Riccione, sfondano la vetrina della boutique col Suv e fanno razzia di borse

Con un Suv hanno sfondato la vetrata della boutique Gaudenzi di Riccione in viale Ippolito Nievo e sono fuggiti con borse per un valore ancora da quantificare presumibilmente alto visto il target del negozio. I ladri sono entrati in azione questa notte. Abbattuta la vetrata in due, volto coperto da passamontagna, sono entrati ed in un minuto hanno fatto razzia. Quindi sono risaliti sul veicolo usato come ariete e non ancora ritrovato ed hanno fatto perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri della Compagnia di Riccione