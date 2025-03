Riccione, sabato 22 marzo la “biciclettata” dedicata alle donne

Sale l’attesa in città per l’appuntamento con la Granfondo Riccione che, nel prossimo weekend, sabato 22 e domenica 23 marzo, porta nella Perla verde una vera e propria festa del ciclismo per tutti. Tanto anche l’interesse che sta crescendo intorno all’iniziativa: il sito granfondoriccione.com nell’ultima settimana è stato visitato da 3.100 ciclisti da 25 nazioni diverse.

Alla vigilia della cicloamatoriale Granfondo Riccione, sabato 22 marzo torna la suggestiva biciclettata dedicata alle donne che, come nelle scorse edizioni, attraverserà le vie della città. L’iniziativa, inserita tra gli eventi collaterali della Granfondo Riccione che prenderà il via ufficiale domenica 23 marzo, rientra tra le iniziative organizzate nel mese di marzo per celebrare la Giornata internazionale della donna a cura della commissione Pari opportunità di Riccione.

Il corteo in bicicletta, cui tutta la città è invitata a partecipare, partirà alle 14 da piazzale Ceccarini e si concluderà intorno alle 17 dopo aver percorso alcune vie cittadine. La sfilata in bicicletta prevede alcune soste in punti ristoro offerti dai comitati locali. Tutte le partecipanti riceveranno un simpatico gadget. Per partecipare è necessario iscriversi compilando la scheda di iscrizione su www.granfondoriccione.com/women-on-bike/ (iscrizione gratuita).