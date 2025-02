Riccione, ruba una bici elettrica da 5mila euro: denunciato

RICCIONE. C’è anche il furto di una bicicletta elettrica del valore di 5mila euro tra i reati perseguiti dai carabinieri della compagnia di Riccione nel corso del servizio straordinairo di controllo sul territorio effettuato nei giorni scorsi e che ha visto la denuncia di 13 persone molte delle quali giovanissime. A Cattolica, un cittadino albanese 33enne, controllato dai militari della Tenenza alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri mentre in via Fiume, ad un 19enne sottoposto a perquisizione, veniva rinvenuto un taser nascosto all’interno del motociclo condotto. Anche a Riccione sono stati eseguiti mirati controlli nelle principali arterie di comunicazione e in quelle del centro città: i militari hanno così sequestrato un tirapugni in metallo trovato nelle tasche ad un giovane e di un cutter nella disponibilità di un 22enne. Tutti e quattro sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e sequestrati sono stati gli oggetti.

Sempre a Riccione, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato un cittadino tunisino 20enne che nei pressi della stazione ferroviaria si era impossessato di una bicicletta elettrica appena asportata dal valore di oltre 5.000 euro. Il servizio svolto è stato inoltre focalizzato alla verifica del rispetto dei limiti alcolemici imposti dal codice della strada, violati da otto utenti risultati positivi alla prova etilometrica con conseguente sanzione e ritiro della patente di guida. Due giovani infine, sempre a Riccione, sono stati invece segnalati alla locale Prefettura poiché trovati con modica quantità di cocaina in un caso ed hashish ed ecstasy nell’altro.