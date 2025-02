Riccione, riqualificazione di viale Bologna e fognature di viale Cervia: lavori al via all’inizio di marzo

La Giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto esecutivo per il quarto stralcio dei lavori di riqualificazione stradale di viale Bologna, nel tratto compreso tra piazza XX settembre e viale Romagna, e di interventi per la realizzazione della fognatura bianca di viale Cervia. Un’opera attesa e strategica per migliorare la viabilità, la sicurezza e il decoro urbano dell’intera zona, con un investimento complessivo di 760 mila euro.

I lavori prevedono il rifacimento dei marciapiedi e la sostituzione delle alberature esistenti con nuove piantumazioni, rendendo gli spazi più accessibili e privi di barriere architettoniche. L’uso innovativo di alberi con radici non invasive eliminerà il rischio di sollevamenti della pavimentazione, migliorando la sicurezza e contribuendo a rendere l’area più verde e accogliente, creando un equilibrio armonioso tra natura e infrastrutture urbane.

Le nuove aiuole e i marciapiedi saranno realizzati su terreni strutturali studiati per il contesto urbano, capaci di supportare il peso senza deformarsi, garantendo la stabilità della pavimentazione e la crescita sana delle piante. La miscela di materiali drenanti assicurerà un’adeguata aerazione e impedirà i ristagni d’acqua.

L’intervento include anche un nuovo impianto di irrigazione e gli allacciamenti ai pubblici esercizi, oltre alla realizzazione di una pista ciclabile sul lato monte, in continuità con quella già costruita nei precedenti stralci, completando così il collegamento tra viale Bologna e viale Romagna.

Sarà inoltre potenziata la rete di fognatura bianca con l’installazione di caditoie per il deflusso delle acque piovane in viale Bologna e la realizzazione di una nuova canalizzazione in viale Cervia. Questo intervento migliorerà significativamente la gestione delle acque piovane, contribuendo a prevenire allagamenti e a incrementare la sicurezza stradale. Infine, oltre alla riqualificazione della sede stradale, il progetto prevede anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

“Questo intervento rappresenta un passo significativo nel nostro impegno per la riqualificazione urbana di Riccione, rendendo la città più moderna, sicura e accogliente per residenti e visitatori – dichiarano la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola. Oltre al miglioramento del manto stradale e dei servizi, questi lavori puntano a valorizzare l’accessibilità e la sostenibilità, contribuendo a un ambiente più curato e funzionale per tutti. Un altro aspetto importante su cui abbiamo posto attenzione è la necessità di potenziare il sistema di raccolta delle acque piovane, una misura fondamentale per affrontare eventi meteorologici sempre più intensi, come l’alluvione del 2023 che ha duramente colpito la nostra regione.”

I lavori, che rientrano in un più ampio piano di riqualificazione già avviato negli anni precedenti, partiranno a inizio marzo.