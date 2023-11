Riccione. Ripartono i lavori per la sistemazione delle strade: domenica apre il cantiere sulla Statale 16

Riparte il lavoro di sistemazione delle strade del Comune di Riccione. A partire da domenica sera - 12 novembre - prenderà infatti il via un corposo piano di interventi sulla Statale 16. “Si tratta di una delle arterie stradali della città che ha subito il maggior degrado durante l’alluvione dello scorso maggio”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. “Il cantiere verrà aperto dal confine con il comune di Rimini e prevede la sistemazione del manto stradale fino a ridosso della cosiddetta Curva del Fattore”. Un secondo intervento è previsto nel tratto tra i viali Formia e Sardegna, ovvero dove l’amministrazione comunale ha realizzato, durante lo scorso inverno, la nuova rotatoria in prossimità dell’ospedale. “Il terzo - prosegue Imola - è programmato nella zona delle Fontanelle, in prossimità dell’intersezione con viale Alberobello, che necessita di sondaggi e progettazione preliminare per valutare le eventuali criticità”.

I lavori in città

L’assessore spiega poi che, nell’ottica di “garantire il migliore servizio alla città”, ora che la giunta Angelini è tornata alla guida dell’amministrazione, “riprendiamo il piano della manutenzione straordinaria strade che prevede interventi di asfaltatura in numerosi viali di Riccione”. Inoltre, “termineremo il rifacimento di viale San Lorenzo e del piazzale Don Montali”. L’amministrazione sta lavorando parallelamente con Hera su tutta la zona di San Lorenzo per il rifacimento degli acquedotti. “Un lavoro molto importante che durerà circa un anno e prevede anche la realizzazione successiva dei tappetini stradali”. Infine, annuncia l’assessore: “Eseguiremo bonifiche in numerosi viali dove le radici degli alberi hanno provocato l’ammaloramento del manto stradale, rendendolo pericoloso”.