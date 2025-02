Riccione, rigenerazione darsene del porto: approvato il documento di fattibilità

In continuità con piazzetta Dante Tosi, la darsena di ponente sarà oggetto di un intervento di restyling che renderà la zona più fruibile e attrattiva, con la possibilità di creare una nuova “piazzetta di ponente” affacciata sul mare, in corrispondenza della conclusione di viale Galli.

L’amministrazione comunale annuncia un intervento che mira a restituire ai cittadini e ai visitatori uno spazio rinnovato, sostenibile e in linea con le più moderne esigenze di mobilità e vivibilità urbana. Il progetto prevede una serie di interventi mirati, tra cui la riqualificazione di piazzale De Gasperi, punto di arrivo della passeggiata del Lungomare della Libertà, dove verrà eliminata la sosta di lunga durata per lasciare spazio a nuove aree verdi, arredi urbani di qualità e fontane. Saranno inoltre previsti spazi dedicati alla mobilità dolce, con la eventuale realizzazione di un parcheggio interrato. L’amministrazione ha infatti previsto in alternativa anche la possibilità di realizzare un parcheggio a raso nelle immediate vicinanze, per garantire la fattibilità tecnica ed economica dell’operazione, senza creare disagi alla sosta.

Un aspetto fondamentale sarà il potenziamento della rete ciclopedonale, con la creazione di un collegamento tra la darsena di levante e quella di ponente, che si innesterà nella pista ciclabile del Lungomare della Libertà e proseguirà fino alla ciclabile di viale D’Annunzio.

Il progetto di rigenerazione riguarderà anche l’area antistante all’ex Hotel Savioli, con un intervento di ampio respiro che comprenderà la riqualificazione della pavimentazione e degli arredi urbani di viale Galli e dell’area adiacente, creando una continuità estetica e funzionale con la riqualificazione di piazzale De Gasperi e con gli interventi previsti per le darsene.

Un ulteriore elemento chiave dell’intervento sarà la realizzazione della “Casa del Porto”, che sorgerà al posto di un edificio da demolire lungo viale D’Annunzio, prospiciente la darsena di ponente. Questo nuovo spazio, perfettamente integrato nel contesto urbano e collegato alla viabilità ciclopedonale, offrirà nuovi servizi alla comunità portuale e ai visitatori.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questo intervento per la città. “La rigenerazione del porto rappresenta un passo fondamentale per il rilancio della nostra città - dichiarano la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore alla Rigenerazione urbana, Christian Andruccioli -. Con questo progetto, vogliamo restituire ai cittadini e ai turisti un’area che sia non solo un punto di passaggio, ma un luogo vivo e accogliente, capace di diventare un vero e proprio punto di riferimento per il turismo, la cultura e le attività economiche locali. È un intervento che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale e la creazione di spazi di qualità, contribuirà a dare nuova energia al cuore pulsante della nostra città. Il porto di Riccione non sarà più solo un luogo di approdo, ma un simbolo di un futuro sostenibile e integrato, dove ogni dettaglio è pensato per il benessere della comunità e dei visitatori”.