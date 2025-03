Riccione, riforestazione urbana: via alla messa a dimora dei primi 166 alberi

Il Comune di Riccione avvia un importante intervento di riforestazione urbana con la messa a dimora dei primi 166 alberi, un’azione concreta per migliorare la qualità del verde pubblico e contribuire alla sostenibilità ambientale della città. Il progetto, che rappresenta solo l’inizio di un piano più ampio, mira a valorizzare le aree urbane attraverso la posa a dimora di nuove specie arboree selezionate con cura in base alla loro adattabilità al contesto cittadino e ai benefici ecologici che possono apportare.

Le prime piantagioni interesseranno diversi luoghi simbolici della città. In particolare, i giardini e i parchi cittadini come il Giardino Montanari, il Giardino Madre Teresa di Calcutta, e il Parco dei Normanni saranno tra le prime aree soggette a forestazione urbana. Anche il Giardino Giacosa, il Giardino Brunelleschi, e il Giardino di Padre Pio vedranno l’inserimento di nuovi alberi, contribuendo ad arricchire il verde pubblico e a migliorare la qualità degli spazi destinati alla comunità.

Altre aree verdi, come quelle lungo il lungomare Costituzione, il lungomare Repubblica, e il viale D’Annunzio, dove è prevista anche una nuova rotatoria con viale Angeloni, saranno oggetto di interventi di forestazione, che contribuiranno a rendere le principali arterie della città più verdi e accoglienti. La forestazione proseguirà anche in zone come il piazzale Vittorini Elio, la nuova area Aquafan, e lungo i viali Bologna, Cernobbio, Catullo, Diaz, Finale Ligure, Galliano, Gozzano, e Martinelli.

Le aree verdi che si trovano in zone più residenziali, come il Parco delle Rose e Viole, il Parco della Pesa, il Giardino Alessandrini, e il Giardino La Malfa, saranno oggetto di piantagioni mirate, così da rendere ancora più fruibili questi luoghi di aggregazione e relax per i cittadini.

Le attività di posa a dimora delle nuove alberature coinvolgeranno anche alcune delle strade più trafficate della città. Il viale Monti, il viale Morciano, il viale Oberdan, e il viale Pavullo vedranno l’inserimento di nuovi alberi, così come il viale Po, il viale Reggio Emilia, il viale Riolo Bagni, il viale Trento Trieste, e il viale Vespucci Amerigo. In queste aree, l’intervento avrà anche un’importante valenza estetica ed ornamentale, migliorando il paesaggio urbano e la vivibilità della nostra città.

Infine, un altro punto strategico che vedrà nuove piantagioni è il viale Milano, dove è in corso la realizzazione di un nuovo tratto di alberata di fronte all’Hotel Mediterraneo, posta a dimora in un’aiuola permeabile drenante a beneficio non solo degli alberi stessi, ma anche della regimazione delle acque meteoriche in occasione di eventi meteo estremi, oltre a zone più periferiche come il Giardino Caboto, il Giardino Dalla Chiesa, e il Parco via Moliterno.

Ai lavori di posa a dimora dei nuovi alberi provvederanno i giardinieri di Geat, che si occuperanno anche delle successive attività di manutenzione e di cura colturale post-impianto, garantendo così un’attenzione costante durante i primi anni di allevamento a garanzia di un loro sviluppo ottimale.

Fra le specie scelte per la piantumazione spiccano il cipresso, l’acero campestre, l’olmo resistente alla grafiosi, il ginkgo, il gelso sterile, il frassino ossifillo, il pioppo bianco, il liriodendro, il bagolaro, gli aceri campestri, lo spino di Giuda nella sua varietà senza spine, la melia, la lagerstroemia, il carpino, la tamerice ornamentale, il melo e il pero da fiore, il ligustro.

Accanto alla posa a dimora di nuovi esemplari arborei, durante il periodo autunnale, proseguiranno le attività di potatura e manutenzione degli alberi e dei filari già presenti in città, con interventi mirati per preservarne la salute e l’integrità strutturale garantendo un ambiente più sicuro per i cittadini.