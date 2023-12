Riccione, pugni e calci a due carabinieri: week-end in cella per tre balordi

Si fermano per una piccola sosta ristoratrice durante il lungo turno di pattuglia notturno e vengono aggrediti da una banda di balordi. Arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, tre giovani bulletti da poco maggiorenni (due sarebbero italiani di seconda generazione di etnia albanese), tutti residenti nel riminese.

Sfondo del pestaggio costato diversi giorni di prognosi a due carabinieri, lo spiazzo davanti ad un bar di via Veneto a Riccione. L’aggressione si è consumata in una manciata di minuti a cavallo dell’1,30 della notte tra sabato e domenica. Come detto, secondo quanto è stato fin qui possibile ricostruire grazie ad alcuni presenti, i carabinieri si erano fermati per prendere un caffè ma appena si sono fermati sarebbero stati avvicinati da due ragazze: «Guardate lì c’è gente che sta litigando. Stanno facendo a botte».

Il capo pattuglia, stando alla prima ricostruzione, sarebbe stato quello che per primo si è attivato e con passo spedito si sarebbe diretto dove la discussione era particolarmente animata. Non ha fatto in tempo ad intimare di fermarsi e chiedere i documenti che sei-sette balordi, tutti molto giovani, lo avrebbero circondato. Una frazione di secondo ed i tre più esagitati, dagli atteggiamenti e dalle parole minacciose, sarebbero passati alle vie di fatto. Ed avrebbero iniziato a colpirlo con spintoni, pugni e calci. In suo aiuto è subito intervenuto il collega: prima di allontanarsi dalla gazzella, però, ha lanciato l’allarme alla centrale operativa della Compagnia di Riccione. Il tempo di raccogliere la richiesta d’aiuto e un equipaggio del Nucleo operativo Radiomobile si è materializzato per dare manforte ai colleghi.

Riportata con non poca fatica la calma, i tre più esagitati sono stati portato in caserma. Arrestati hanno trascorso in cella di sicurezza la giornata di domenica, in attesa di raggiungere stamani il tribunale di Rimini dove saranno processati per direttissima. Ultimato l’intervento i carabinieri aggrediti si sono presentati al pronto soccorso del Ceccarini dove, dopo le visite, sono stati dimessi fortunatamente con una prognosi di pochi giorni.