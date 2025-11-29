Riccione omaggia l’ex Miss Romagna Marika Semprini, protagonista al Festival di Mar del Plata

La città di Riccione rende omaggio al traguardo artistico di Marika Semprini, attrice originaria della Perla Verde, protagonista del cortometraggio “TestaRossa” diretto da Ignacio Sesma, ufficialmente in concorso al prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata in Argentina. L’attrice è stata ricevuta dal presidente del Consiglio comunale, Simone Gobbi, nella sala di rappresentanza del municipio di Riccione, per un momento di dialogo e confronto.

Il Festival di Mar del Plata è l’unico evento cinematografico “Classe A” del continente americano, riconosciuto dalla Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films FIAPF.

Marika Semprini, 32 anni, ha un curriculum che coniuga formazione accademica e talento internazionale. Laureata in Lettere e Filosofia, ha completato la sua preparazione artistica conseguendo il diploma presso l’Accademia di recitazione di Roma.

La sua carriera è iniziata nel 2012, quando è stata eletta Miss Romagna dopo la partecipazione a Miss Italia, lanciando la sua attività come modella. La svolta professionale è arrivata durante il periodo del Covid, grazie a una proposta ricevuta da una regista argentina, che l’ha portata a trasferirsi a Buenos Aires nel 2022 e a dedicarsi completamente alla recitazione.

“È con sincero piacere aver incontrato e ricevuto Marika Semprini nella casa dei riccionesi, ossia il municipio - ha commentato il presidente del consiglio comunale, Simone Gobbi -. Marika incarna lo spirito e il talento che Riccione è capace di generare e, anche se vive lontana, mantiene un legame saldo con la sua città d’origine. Le sue performance non fanno che rafforzare l’immagine della nostra città come terra fertile di cultura e creatività. Facciamo il tifo affinché il suo sogno di riportare la sua arte qui si realizzi presto. A nome dell’amministrazione, le faccio i migliori auguri per il suo futuro artistico. Valorizzare le doti e ciò che c’è di buono nei nostri giovani è il compito primario di un’amministrazione attenta, un investimento sul futuro della nostra comunità e la dimostrazione che Riccione è una terra capace di esportare e poi riabbracciare i propri talenti.”