Riccione, nuovi giochi al parco di viale Panoramica

Anche nel parco di viale Panoramica sono arrivati nuovi giochi per i bambini. La settimana scorsa è stata completata l’installazione di una nuova torretta con l’altalena e lo scivolo, un nuovo bilico e una pavimentazione antitrauma in ghiaia, tutti elementi pensati per garantire un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli.

L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso il Servizio Ambiente, è fortemente impegnata nel valorizzare le aree gioco e ricreative, riconoscendo l’importanza fondamentale di questi spazi per il benessere dei bambini e delle famiglie. Questa iniziativa si inserisce infatti in un ampio piano di riqualificazione delle aree verdi urbane che recentemente ha visto l’installazione di nuove attrezzature ludico-ricreative nel giardino Ugo La Malfa e nel parco della Lomellina. La manutenzione delle aree verdi e l’installazione delle nuove attrezzature, che completano e arricchiscono gli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie, rispondono alle richieste pervenute dai cittadini offrendo luoghi di aggregazione fruibili e sicuri.