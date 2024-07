Riccione, nuova vita per la casetta sull’albero del Parco della Resistenza

Era stata presa di mira da atti di vandalismo e scritte che ne avevano imbrattato i muri ma ora, la casetta sull’albero dell’area giochi del Parco della Resistenza ha riacquistato un nuovo look.

Grazie all’intervento di Geat, commissionato dal Comune di Riccione, la casetta sull’albero è stata completamente riverniciata ed ha subito alcuni interventi significativi per garantirne la fruibilità e allo stesso tempo il decoro e il corretto uso. Sulle quattro pareti laterali sono state create aperture per rendere lo spazio, finora chiuso e accessibile da una sola porta d’ingresso, aperto e areato. Per la sicurezza sono stati contestualmente consolidati i montanti e applicati dei parapetti nuovi.

La casetta sull’albero fa parte dell’area giochi ricreativa del Parco della Resistenza. I bambini possono accedervi tramite una rampa. Dalla casetta un tunnel porta ad un altro albero da cui, con un ponte tibetano, si arriva alla piattaforma sospesa di un secondo albero. Da qui si scende a terra tramite uno scivolo. “L’intervento di ripristino e di riqualificazione della casetta - osserva l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - ha avuto lo scopo di riconsegnare ai bambini un gioco libero e sicuro che fa parte del parco, uno spazio per il divertimento e la crescita ludico-motoria dei piccoli esploratori che merita di essere aperto, fruibile, rispettato e libero dagli atti vandalici che lo possono deturpare”.