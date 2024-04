Riccione Motor Fest, un successo di solidarietà

L’edizione 2024 del Riccione Motor Fest ha chiuso con un successo straordinario, non solo di pubblico e interesse intorno ai “maghi del traverso” con le auto da drifting, ma anche per avere centrato uno degli obiettivi principali: la raccolta fondi a favore di realtà di volontariato del territorio.

La raccolta fondi, avvenuta nel corso delle due giornate di esibizioni e divertimento il 16 e 17 marzo scorso, ha raggiunto l’importante soglia degli 11mila euro che l’associazione Cosmo Drift Team, organizzatrice dell’evento, ha deciso di devolvere in parti uguali a favore della Croce Rossa Italiana-Comitato locale di Riccione e di Arop-Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica.

La consegna dell’assegno è avvenuta questa mattina in municipio alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore al Turismo Mattia Guidi, oltre che dei rappresentanti di Cosmo Drift Team Asd, Croce rossa e Arop. La raccolta dei fondi è stata possibile grazie alla generosità del pubblico (circa un migliaio di persone) che non pagando il biglietto ha lasciato un’offerta libera, agli sponsor che hanno sostenuto l’evento e alla vendita dei biglietti per il taxi drift.

Riccione Motor Fest 2024, che ha avuto il patrocinio del Comune di Riccione, è stato realizzato grazie alla passione per i motori che contraddistingue la Romagna e la Motor Valley lungo la via Emilia: una manifestazione motoristica non agonistica, con esibizioni di auto e camion da drifting, Api proto, quad, stunt show e raduno statico auto tuning e audio.