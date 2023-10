Riccione, morto Primo Rattini, colonna dell’Avis

E’ scomparso Primo Rattini, storico volontario e punto di riferimento dell’Avis Riccione. Ad annunciarlo l’Avis in una nota sui social: “Primo (troppo facile il riferimento al nome) ma il primo a correre dove c’era bisogno di andare. Per tutti noi un maestro nello spiegare il senso del volontariato è perché no quella simpatica sanguigna bonaria rabbia quando cercava le parole più adatte per fartelo capire meglio . Speriamo di averlo capito bene come avresti voluto tu. Tranquillo Primo, il tuo esempio aleggerà sempre intorno a noi! Dal presidente, il consiglio e tutti i volontari dell’Avis di Riccione. Ciao Primo. Ci mancherai!”