Riccione. Mille persone in albergo con il Giro d’Italia

RICCIONE. La carovana rosa del Giro d’Italia sta per arrivare e Riccione si prepara ad accogliere gli atleti, i team al seguito, lo staff della corsa: mille persone che da giovedì 16 a venerdì 17 maggio pernotteranno in città, pronte per la partenza della tredicesima tappa Riccione-Cento. Quattordici squadre, oltre agli addetti ai lavori al seguito, che rappresentano l’80% dell’intera carovana del Giro, alloggeranno in 19 hotel a tre e quattro stelle dislocati in tutta la città, dall’Alba all’Abissinia. Grande attenzione ai pasti serviti ai corridori, per la preparazione dei quali gli albergatori seguiranno le indicazioni delle squadre