Riccione, Mattia Guidi nuovo assessore al turismo

La sindaca Daniela Angelini ha nominato il nuovo assessore al Turismo e agli Eventi: è Mattia Guidi, 33 anni, riccionese, attuale presidente dei Giovani albergatori di Riccione. La Lista Riccione col Cuore ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo felici e orgogliosi di aver individuato una figura in linea con gli indirizzi politici di questa amministrazione che sono gli stessi di Riccione col Cuore. Una scelta, quella di Mattia, motivata dalla ricerca di una figura giovane, competente e che conosce a fondo il settore del turismo, in linea con i principi della nostra lista civica. Riccione col Cuore ha dimostrato di anteporre l’interesse della città rispetto a quello di parte, mostrando così un enorme senso di responsabilità”.

Così la sindaca Angelini: “Mattia Guidi porterà al turismo grande competenza, entusiasmo e rinnovamento - argomenta la prima cittadina -. Al di là del suo curriculum di prestigio nonostante la giovane età, è una persona positiva, solare e desiderosa di impegnarsi per la propria città. Ha idee e progetti molto chiari e innovativi di cui Riccione ha necessità. Sono certa che svolgerà un grande lavoro, avviando quel processo di cambiamento culturale capace di rafforzare la competitività, la qualità e di conseguenza la redditività dell’intera filiera turistica. Ringrazio Riccione con Cuore per la responsabilità dimostrata”.

Mattia Guidi entra a fare parte della giunta comunale come espressione della società civile. Impegnato fin dall’età di quindici anni nel mondo del turismo al fine di pagarsi gli studi, Guidi ha poi svolto importanti stage in prestigiose aziende prima di approdare a Milano in Vodafone per cinque anni. Nel 2018 ha fondato una start up tuttora attiva nel mondo dello spettacolo, la The Show Production. Nel 2019 Guidi è entrato in Technogym, The Wellness Company, avventura che ha concluso a fine 2021 per iniziare una nuova sfida, la gestione di un hotel a Riccione. Laurea triennale in Economia e marketing all’Università di Bologna, il neo assessore si è poi formato alla Stockholm School of Economics a Riga e ha conseguito la Laurea Magistrale in Marketing e mercato globale all’Università di Milano Bicocca.

“Si tratta di una sfida per la città che amo - ha detto Guidi - vorrei ringraziare Federica Torsani e tutto il gruppo di Riccione col Cuore per la fiducia riposta nella mia persona. Ringrazio la sindaca che ho avuto la fortuna di conoscere già prima di questa avventura e di cui ho grande stima. Mi sento molto motivato per quello che sento essere un ruolo di grande responsabilità, ma nel percorso della mia vita ho sempre accettato le sfide e questa è ancora più stimolante”.