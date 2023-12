Una nottata flagellata dalle spaccate in quattro esercizi, quella appena trascorsa a Riccione. I ladri hanno preso di mira il negozio abbigliamento Stock store via Dante angolo Mascagni- il negozio Mantra di viale Dante 189, e il rivenditore di kebab via Dante 215, e il ristorante Buongustaia di via Tasso 130. Tutte spaccate con tombini e come obiettivo i soldi del fondo cassa. In generale il bottino è stato di pochi spiccioli e di un tablet alla Buongustaia. Indagano i Carabinieri.