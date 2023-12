Riccione, la vacanza appena iniziata va in fumo dopo il casello dell’autostrada

L’auto che smette di frenare e dopo pochissimo prende fuoco. Non è stato certamente questo il week-end che sperava di trascorrere a Riccione la coppia abruzzese che ieri mattina, alle 9,10, è stata costretta a saltare fuori dall’abitacolo della loro Peugeot station wagon mentre percorreva via Berlinguer appena lasciata l’autostrada. Un istante e le fiamme hanno attaccato il vano motore e poi l’abitacolo. Per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cattolica. Polizia stradale e Polizia locale hanno provveduto a bloccare il traffico per il tempo dell’intervento. Per fortuna i danni sono stati solo alle cose.