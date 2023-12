Riccione, la sindaca Angelini: “Spiagge, i Comuni in balia di un Governo che non si assume le proprie responsabilità”

“Non è tollerabile che un atto di responsabilità da parte delle amministrazioni comunali, lasciate sul tema delle concessioni demaniali in balia di un Governo che non si assume le proprie responsabilità, venga definito dall’onorevole Beatriz Colombo come ‘seminare il caos’ tra gli operatori”. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, replica così alle polemiche sollevate dalla deputata riccionese di Fratelli d’Italia. Nelle scorse settimane, la giunta comunale di Riccione, come numerose altre della costa, ha approvato le linee di indirizzo per dare avvio alle procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime individuando nel 31 dicembre 2024 il termine di validità delle medesime al fine di dare continuità al servizio svolto. A oggi i decreti attuativi su come gestire queste gare non sono stati approvati; è attivo un tavolo di confronto fra ministeri competenti e categorie economiche del settore dei balneari che però, finora, non ha prodotto risultati decisivi. “Che altro potevamo fare per garantire continuità al servizio svolto? Ripeto: il nostro è stato un atto di responsabilità verso gli operatori, le loro famiglie e il nostro sistema economico. L’onorevole Colombo si preoccupi di ciò che non sta facendo il governo piuttosto che sollevare polemiche per coprirne le lacune”, conclude la prima cittadina Daniela Angelini.