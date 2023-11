Riccione. La sindaca Angelini non esclude di cedere la delega al Turismo: “Ora sotto col bilancio”

La corsa contro il tempo per approvare il bilancio entro l’anno; maggioranza coesa e giunta pronta al lavoro, magari con qualche modifica come l’assessorato al Turismo; la voglia di lasciarsi le polemiche alle spalle.

Nuovo primo giorno da sindaco per Daniela Angelini, tornata oggi, venerdì 3 novembre. ufficialmente con tutta la sua giunta alla guida del Comune di Riccione, in provincia di Rimini, dopo la pausa di quasi cinque mesi imposta dalla sentenza del Tar di annullamento delle elezioni amministrative del giugno 2022, ribaltata dal giudizio definitivo del Consiglio di Stato.

Rispetto al primo insediamento le sensazioni sono “diverse”, racconta alla stampa la diretta interessata, con il sorriso che si apre sul viso e sul tavolo il mazzo di fiori regalatole dai compagni delle elementari. Nell’estate 2022, “nonostante la felicità per il risultato, per me la realtà era nuova e sconosciuta, ero spaesata e sola in un mondo diverso, per lo più a ridosso dell’estate” e con la Notte rosa che incombeva. “Adesso conosco la macchina- prosegue- e le sue dinamiche, e rientro con la squadra”. Un impatto dunque “diverso, meno traumatizzante”. E a proposito di squadra circolano rumors su un possibile rimpasto di giunta ma Angelini non si sbilancia. “Questi mesi sono serviti per riflettere sulle cose da proporre e su quelle che non funzionano, su tutti i correttivi che richiede l’attività amministrativa”, il tutto “in condivisione con la coalizione”, per dare “alcune direttive sul piano tecnico e politico. Ma non siamo entrati ancora nel merito”.

Di certo “c’è condivisione” in maggioranza, anche sulla strategia: Angelini non esclude la creazione di un nuovo assessorato al Turismo ma ci tiene a “sfatare una serie di voci e illazioni. In questo periodo ci stava di tutto e si sono sfogati in parecchi, ma la maggioranza è compatta. Come l’ho lasciata è andata avanti e in questi mesi ha fatto un buon lavoro, con discrezione”. Anche perchè “abbiamo sempre pensato al Piano A, al rientro, per essere pronti a ripartire in quarta, come da necessità del momento”. In particolare quella che Angelini ha definito la “giunta resiliente” ha lavorato sulle linee di bilancio, presentate qualche settimana fa, frutto del lavoro dei singoli assessori. “Siamo in ritardo sulla sua approvazione- ammette la sindaco- ma faremo di tutto per farlo entro i termini ed evitare l’esercizio provvisorio”. Da questo punto di vista la commissaria prefettizia Rita Stentella, che la prima cittadina incontrerà lunedì per il passaggio ufficiale di consegne, ha confermato le linee “senza stravolgimenti”, è stata “molto brava- la ringrazia Angelini- ha svolto un lavoro attento e ora contiamo di recuperare”, conclude la sindaco lanciando un messaggio distensivo all’opposizione: “La città ha bisogno di tutti”, per cui bando alle polemiche, ma anche “interlocuzione con gli avversari credibili, che non strumentalizzano e hanno a cuore il bene della città”.