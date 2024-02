Riccione, la sindaca Angelini incontra i cittadini a Villa Alta

Riparte da Villa Alta il viaggio nei quartieri della sindaca Daniela Angelini e dei componenti della giunta comunale di Riccione. Il ciclo di incontri dal titolo #riccionepartecipa, fortemente voluto dalla prima cittadina, prenderà avvio mercoledì 21 febbraio alle 21 nella sala di quartiere (sede Aism) della palestra di viale Abruzzi dove verranno presentati i progetti per la zona di Villa Alta, gli interventi di riqualificazione, mobilità, decoro urbano e sicurezza. Gli incontri saranno in tutto nove, toccheranno tutti i punti della città e si terranno sempre di mercoledì alle 21 fino al 17 aprile.

“Non ho mai smesso di incontrare la cittadinanza neppure durante il periodo di commissariamento - dice la sindaca Daniela Angelini - perché credo fortemente nella partecipazione. Al di là della presentazione dei lavori completati, torniamo nei quartieri con l’obiettivo di finalizzare al meglio, attraverso il confronto e l’ascolto, i progetti che sono in corso o ancora in fase di ideazione. Come già avvenuto in occasione del primo ciclo di incontri, il dialogo con i riccionesi sarà l’occasione per raccogliere esigenze e segnalazioni”.

Dopo l’incontro del 21 a Villa Alta, sindaca e giunta, sempre nel mese di febbraio, saranno il 28 a Fontanelle. In marzo l’amministrazione sarà il 6 all’Abissinia, il 13 alla Punta dell’Est, il 20 a San Lorenzo e il 27 in Paese. Ad aprile gli incontri si terranno il 3 a Spontricciolo-Alba-Marano, il 10 Porto-Dante-Ceccarini e il 17 a Riccione Due-Tre Villaggi.