Riccione, la protesta delle forze di opposizione: “Basta tasse”

La minoranza abbandona il consiglio comunale, la sindaca Daniela Angelini esplode: «Una sceneggiata inqualificabile». Nella seduta consiliare di giovedì tutte le forze di minoranza di Riccione hanno abbandonato l’aula, sollevando cartelli con la scritta “Basta tasse”, dopo che la maggioranza ha rifiutato di anticipare l’ordine del giorno sull’addizionale Irpef. I consiglieri di minoranza, assieme agli attivisti e alla gente comune, si sono trovati all’ingresso del palazzo comunale sotto lo slogan “Il sindaco delle tasse colpisce i più deboli”.

La replica

Nel day after Angelini non la manda a dire: «È stata una sceneggiata poco piacevole per chi era presente ma anche per il pubblico a casa. Una discussione consiliare, specie se incentrata sul bilancio, richiede maggior serietà. Si può esser d’accordo o no – concede – ma si dibatte in aula ed è lì che devono emergere anche i dissensi. L’atteggiamento assunto dalla minoranza è inqualificabile».

Nel discorso in consiglio, Angelini ha ribadito che chi ha governato Riccione dal 2014 al 2021 «ha avuto a disposizione 81 milioni di euro ma ne ha investiti soltanto 23 per le opere pubbliche». Morale? Con questa amministrazione Riccione «non sperpera denaro ma – afferma – lo investe per garantire a noi e alle prossime generazioni un presente e un futuro di prosperità all’altezza dei sacrifici compiuti da cittadini e operatori».

In risposta a chi esprime contrarietà all’introduzione dell’Irpef, ribadisce che si tratta «di una scelta che non è stata compiuta a cuor leggero anzi». Una scelta comunque necessaria alla luce dei tagli «che tutti gli enti locali hanno subito dal Governo e dal bisogno che Riccione ha di ripartire».

Il plauso del Pd

A fianco della giunta si schiera il Pd di Riccione guidato dal segretario Riziero Santi. «In consiglio – dice – si è assistito a scene poco edificanti di una destra che, di fronte all’assunzione di responsabilità delle scelte per la città, scappa a gambe levate, e un centrosinistra che invece sta lì e contribuisce a migliorare le scelte. Brutta pagina per una minoranza che lascia l’aula insultando gli avversari e sottraendosi al confronto. E bella pagina per la coalizione Angelini che si rafforza, serra i ranghi e va avanti come un treno a alta velocità». Il Pd e le altre forze della coalizione saranno ancora una volta al fianco della giunta Angelini, assicura, a difesa del “patto del fare”.