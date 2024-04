Riccione, la dirigente Cinzia Farinelli torna in servizio in Comune

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi hanno accolto oggi in Municipio Cinzia Farinelli, che rientra in servizio in Comune come dirigente dei settori Bilancio, Risorse umane, Patrimonio e Partecipate, dopo un periodo trascorso alla Ragioneria generale dello Stato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. “La dirigente Cinzia Farinelli ha dimostrato nel corso degli anni un impegno, una dedizione e una competenza eccezionali nel suo lavoro, contribuendo in modo significativo al buon andamento della macchina amministrativa del Comune di Riccione - ha sostenuto la sindaca Daniela Angelini - sono certa che il suo ritorno porterà benefici alla nostra attività amministrativa e consentirà di continuare e migliorare ulteriormente il cammino di crescita e sviluppo che abbiamo intrapreso”.

“Sono orgogliosa di tornare a lavorare a Riccione - ha sottolineato Cinzia Farinelli -, che rappresenta sul territorio riminese una realtà sociale dinamica e attiva, e una realtà amministrativa complessa ma laboriosa, attenta al cambiamento e all’innovazione. Particolare attenzione da parte mia sarà prestata ai processi di semplificazione amministrativa nei confronti dei cittadini – utenti e alle problematiche organizzative di macchina per poter supportare al meglio l’Amministrazione ed la sindaca Angelini. Cercherò di mettere a frutto anche l’esperienza maturata presso il Ministero delle Finanze, in materia di Pnrr e di controllo di gestione”.