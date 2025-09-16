Riccione. L’ultimo saluto a “Pico”

Nel pomeriggio odierno, la chiesa della Mater Admirabilis ha accolto l’ultimo saluto a Epimaco Zangheri, conosciuto da tutti come “Pico”. Alla cerimonia funebre hanno partecipato la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’intera giunta comunale, numerosi rappresentanti delle istituzioni e una folla di cittadini che hanno voluto omaggiare la sua memoria.

Pico, ricordato come il “fotografo della città”, si è spento domenica scorsa all’età di 95 anni. Durante la funzione, sulla bara è stata posta la sua fedele macchina fotografica, compagna inseparabile di una vita dedicata all’arte della fotografia. Attraverso il suo obiettivo ha immortalato oltre settant’anni di storia riccionese: dalle atmosfere balneari agli eventi mondani, dall’evoluzione urbanistica ai personaggi celebri che hanno scelto la Perla Verde come meta. Il vasto archivio fotografico che lascia in eredità, contenente migliaia di scatti, costituisce oggi una preziosa memoria collettiva e un tesoro documentale che continuerà a preservare l’identità e le tradizioni di Riccione per le generazioni future.

Durante la seduta del Consiglio comunale del 15 settembre, l’assemblea aveva già reso omaggio a Pico con un sentito ricordo e un caloroso applauso.

L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza alla famiglia Zangheri e a tutta la comunità riccionese nel commemorare una figura che rimarrà indelebilmente impressa nella storia cittadina.

Il saluto della sindaca Daniela Angelini al termine del funerale.

Cari familiari, cari concittadini, oggi Riccione saluta uno dei suoi simboli più autentici: Epimaco Zangheri, il nostro Pico.

In questi giorni è stata detta una grande verità: le sue fotografie non erano mai scatti rubati. Erano scatti condivisi, costruiti con delicatezza, con il rispetto e con quella gentilezza che tutti noi gli abbiamo sempre riconosciuto. Pico non invadeva mai la vita degli altri, la accoglieva. Non cercava di strappare un’immagine, ma di restituire un ricordo.

Questa è stata la sua forza: la discrezione, l’umiltà, la capacità di esserci sempre senza mai mettersi al centro. Così, passo dopo passo, giorno dopo giorno, con la sua inseparabile bicicletta, Pico ha raccontato Riccione con amore infinito, consegnandoci un patrimonio che non è solo fotografico, ma profondamente umano. Nelle sue immagini ci sono i grandi volti che hanno reso celebre la nostra città, ma soprattutto ci siamo noi: le famiglie, i turisti, le generazioni di riccionesi che grazie a lui hanno visto fissati nel tempo i propri ricordi.

Pico ci ha insegnato che la storia di una città non vive solo nei grandi eventi, ma anche nei sorrisi semplici, nelle feste, nei momenti difficili come il fortunale del 1964 o le mucillagini del 1989, e nelle giornate comuni.

Oggi lo ringraziamo per averci lasciato questo dono: un archivio che è memoria e insieme identità, un testimone d’amore che continuerà a parlare anche alle generazioni future. Grazie, Pico, per la tua discrezione, per la tua umiltà, per il tuo amore sconfinato verso Riccione. Grazie per esserci stato sempre, con il cuore.

Riccione non ti dimenticherà