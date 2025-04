Il Comune di Riccione informa i cittadini che venerdì 4 aprile 2025 , dalle ore 8:30 alle ore 15:30 , si verificherà un’interruzione dell’energia elettrica in alcune zone della città per consentire interventi di manutenzione programmata sugli impianti di E-Distribuzione.

L’interruzione riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione e interesserà le seguenti vie:

Viale Celle Ligure (civici da 3 a 7, da 11 a 15, da 19 a 23, 3a, 9a, da 4 a 8, 4a);

Viale Oneglia (civici 23, da 27 a 31, 27cx, 37x, da 24 a 34, 38, 24a, 26a, 26b, 30a);

Viale Millesimo (civici da 1 a 3, da 7 a 15, 1a, 13a, 51mc, 8, 12, 6a, 12a);

Viale Vado Ligure (civici da 3 a 19, da 23 a 27, 11a, da 4 a 20, 10a);

Viale Cengio (civici da 1 a 7, 1a, da 4 a 8, 4/a);

Viale Ceriale (civici da 1 a 3, da 2 a 4);

Viale San Lorenzo (civici da 22 a 24, 20a);

Viale Santa Margherita Ligure (civici 1, 2, 2a);

Viale Flaminia (civici 41, 41x, 8);

Via Giulio Cesare (civico 8a);

Viale Emilia (civico 1x);

Viale Voltri (civico 1).

L’amministrazione comunale invita i residenti delle aree coinvolte a prendere nota dell’interruzione e ad adottare le necessarie precauzioni per ridurre al minimo i disagi. Durante il periodo di interruzione, l’erogazione dell’energia potrebbe essere ripristinata momentaneamente: si raccomanda pertanto di evitare imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.

Per ulteriori informazioni sui lavori programmati o per segnalare eventuali guasti, è possibile consultare il sito web di E-Distribuzione all’indirizzo www.e-distribuzione.it, inviare un sms al numero 320.2041500 indicando il codice Pod (presente in bolletta) oppure contattare il numero verde 803.500. Il Comune di Riccione ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.