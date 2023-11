Un brutto incidente nella notte tra venerdì e sabato a Riccione. Probabilmente a causa della velocità e di un carico non bilanciato in modo adeguato, un camion si è ribaltato mentre impegnava una rotonda verso le 23.45 sulla statale Adriatica, all’altezza di San Lorenzo. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 unitamente ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada. Il conducente, un uomo di 49 anni è stato ricoverato in condizioni di media gravità.