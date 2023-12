Riccione, il tuffo di Capodanno: appuntamento al primo gennaio in spiaggia

L’arrivo del nuovo anno a Riccione si saluta con una tradizione consolidata e amata da tutti: il temerario primo tuffo in mare nelle acque fredde dell’Adriatico. La mattina del primo giorno dell’anno alle ore 11:30 l’appuntamento è sulla spiaggia libera antistante piazzale Roma con il Tuffo di Capodanno, quando un gruppo di temerari, incuranti del freddo e delle acque gelide, si tufferà in mare. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di centinaia di impavidi che in costume hanno sfidato le onde e le basse temperature circondati dal tifo di incoraggiamento di alcune migliaia di persone assiepate sulla spiaggia. Tra il pubblico saranno presenti anche quest’anno gli harleysti di Riccione Chapter Italy con i loro fantasiosi travestimenti.

Per scaldarsi dopo il tuffo in Adriatico ci sarà una dolce merenda per tutti a base di vin brulè e ciambella offerta da Bar Peledo. Il Tuffo di Capodanno è un progetto promosso dal Comune di Riccione e dalla Cooperativa Bagnini di Riccione in collaborazione con Capitaneria di Porto, Geat, PalaRiccione, Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Riccione, Associazione della Protezione Civile Arcione e Riccione Chapter Italy.