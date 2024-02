Riccione, il tema sicurezza accende la politica. La sindaca: “È vile questo tipo di allarmismo”

“Come tutte le altre località della Riviera e della Romagna, anche Riccione, purtroppo, registra episodi di criminalità come furti e spaccate ma grazie al lavoro di presidio quotidiano delle forze dell’ordine e al contributo della nostra Polizia locale non siamo di fronte a un’emergenza”. E dunque “ritengo che sia del tutto irresponsabile cercare di fare apparire la situazione come allarmistica nel tentativo - assolutamente vile - di ritrovare un consenso perduto a ragione. Una strumentalizzazione bieca che -mi domando se ne abbiano coscienza- finisce per denigrare innanzitutto la professionalità, l’impegno e il sacrificio di chi è deputato al controllo del territorio e alla conduzione delle indagini”.

Non lascia correre la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, dopo aver letto dichiarazioni sulla sicurezza “da parte di chi era al governo di Riccione mentre la città veniva lasciata in preda alle baby gang”. Soprattutto, sottolinea, “mi ha sorpresa il fatto che si continui ancora a riconoscere una qualche credibilità a chi, alla prova dei fatti, si è dimostrato totalmente inadeguato rispetto alla responsabilità di contribuire, supportando le altre forze dell’ordine, a garantire l’ordine pubblico”. E, in particolare sull’assessore Oreste Capocasa, evidenzia che “possiamo dire soltanto grazie al prezioso contributo che un uomo di Stato del suo livello, che ha guidato alcune tra le Questure più rilevanti d’Italia, sta fornendo alla città di Riccione”.