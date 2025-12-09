Riccione, il Mic Hip Hop Contest fino al 2028: firmato l’accordo

Il Comune di Riccione rafforza il suo legame con il mondo della danza e dell’urban culture. Oggi, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Riccione, è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa triennale che garantirà lo svolgimento di due grandi eventi: il celebre Mc Hip Hop Contest International a gennaio e il Red-Riccione Estate Danza a luglio, per il periodo 2026–2028.
L’accordo è stato firmato dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, dal presidente di Federalberghi Riccione, Claudio Montanari, dal presidente del Consorzio Costa Hotels, Bruno Bernabei, e dalla rappresentante della società Idea Srl/Cruisin’2, Cinzia Macchioni.