Riccione, il Mic Hip Hop Contest fino al 2028: firmato l’accordo

L’accordo è stato firmato dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, dal presidente di Federalberghi Riccione, Claudio Montanari, dal presidente del Consorzio Costa Hotels, Bruno Bernabei, e dalla rappresentante della società Idea Srl/Cruisin’2, Cinzia Macchioni.

Il Comune di Riccione rafforza il suo legame con il mondo della danza e dell’urban culture. Oggi, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Riccione, è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa triennale che garantirà lo svolgimento di due grandi eventi: il celebre Mc Hip Hop Contest International a gennaio e il Red-Riccione Estate Danza a luglio, per il periodo 2026–2028.

Dal 3 al 6 gennaio 2026 Riccione tornerà a essere punto di riferimento nazionale per la danza urbana con la XXX edizione del Mc Hip Hop Contest. Un evento che, come ogni anno, richiamerà in città partecipanti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. L’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa attraverso il patrocinio e la messa a disposizione di spazi cittadini, confermando la collaborazione con gli organizzatori.

Accanto agli appuntamenti principali, anche la città sarà coinvolta in un calendario di eventi diffusi legati all’Urban festival, che contribuiranno ad animare Riccione e a valorizzarne il tessuto commerciale e turistico in un periodo strategico dell’anno. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione turistica e di sviluppo economico, con l’obiettivo di offrire a cittadini e ospiti un programma di qualità e di forte richiamo.