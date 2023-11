Riccione, il lavoro da imbianchino va male e spaccia per arrotondare

«Il lavoro non va molto bene, per questo ho deciso di spacciare droga». Si è giustificato così davanti al giudice chiamato a convalidare l’arresto, il 23enne imbianchino albanese catturato sabato scorso dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Riccione che hanno recuperato anche 30 grammi di cocaina e 15mila euro in contanti «soldi - ha detto - che dovevo spedire alla mia famiglia».

Il giovane incensurato, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è stato seguito per giorni dagli investigatori dell’Arma della Perla Verde che si erano messi sulle sue tracce sospettando qualcosa di irregolare. Ed hanno fatto centro. Dopo averlo pedinato per disegnare la mappa precisa dei suoi spostamenti, con il supporto di una unità cinofila della Compagnia di Pesaro, lo hanno bloccato appena ha recuperato un involucro in un parco cittadino. La polvere contenuta al narcotest è risultata essere cocaina di ottima qualità. Trovata la droga hanno perquisito casa dove hanno trovato la montagna di denaro contante.

Ieri mattina difeso dall’avvocato Piero Ippoliti Martini, dopo la convalida dell’arresto come richiesto dal suo legale ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il processo è stato quindi aggiornato al 24 novembre.