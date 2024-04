Riccione, il ladro seriale di gelaterie e hotel girava in scooter senza casco: scoperto e denunciato dai Carabinieri

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Riccione hanno rintracciato e denunciato a piede libero un pregiudicato di 36 anni, indiziato di aver commesso, negli scorsi giorni, tre furti in centro. I militari avevano notato l’uomo transitare per le vie di questo centro a bordo di un ciclomotore senza indossare correttamente il casco. La pattuglia tentava quindi di effettuare nei suoi confronti un normale controllo stradale, ma l’uomo con manovre repentine, riusciva a sottrarsi all’accertamento facendo perdere le proprie tracce. Ciononostante, annotata la targa, veniva rintracciato nella serata di venerdì 5 aprile mentre faceva rientro presso un hotel di Riccione, sempre a bordo del medesimo scooter.

I Carabinieri lo riconoscevano con certezza: si trattava sicuramente dello stesso soggetto sfuggito ai controlli dei giorni precedenti, mentre transitava senza casco con il motociclo. Il mezzo risultava essere stato rubato nella sera di Pasqua ad un 48enne di Riccione.

Veniva organizzata una perquisizione nei confronti dell’uomo e, all’interno della camera dell’hotel dove alloggiava, si rinvenivano arnesi da scasso, oltreché materiale provento di un ulteriore furto commesso nei giorni precedenti in un’altra struttura alberghiera riccionese.

Al termine delle operazioni, al pregiudicato veniva contestata la sottrazione del motociclo, il furto commesso in danno dell’hotel di Riccione ed, infine, anche quello commesso, nella notte tra il 4 ed il 5 aprile scorsi, in danno di una gelateria di Riccione, dove le telecamere di videosorveglianza lo immortalano dopo aver forzato la vetrina della porta d’ingresso con un attrezzo da scasso, accedeva all’interno ed asportava il contenuto del registratore di cassa. Mancando i presupposti per operare in flagranza di reato, i Carabinieri denunciavano a piede libero l’uomo, provvedendo a restituire la refurtiva trovata in suo possesso ai legittimi proprietari.