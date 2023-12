Riccione, il cuore di Cricca per la Cetacea sul palco del Natale

Aveva annunciato che avrebbe parlato ai riccionesi, la sua gente, attraverso la musica. Nel pomeriggio di Riccione in piazzale Roma Giovanni Cricca è andato molto oltre, portando sul palco un grande cuore accanto al talento.

Ne è nato uno spettacolo emozionante, il “Concerto di Natale”, a cui hanno preso parte in un clima quasi primaverile centinaia di riccionesi e ospiti della città, insieme alla vice sindaca Sandra Villa e all’assessore al Turismo Mattia Guidi. Un evento di grande musica, quello dell’autore di “Sbagliato”, l’ultimo dei suoi successi, e di parole dedicate agli amici e a tutte le persone con cui è cresciuto circondato dall’affetto.

Al termine del concerto Giovanni Cricca si è concesso generosamente al pubblico firmando le copie di un cd/ep a tiratura limitata a cura di Materiali Musicali, il cui ricavato sarà devoluto dall’artista in favore della Fondazione Cetacea di Riccione. Accanto a Cricca sono saliti sul palco Stefano Zambardino al pianoforte e synth, Tommy Graziani alle percussioni acustiche ed elettroniche e Max Corona alla chitarra acustica ed elettrica. Super ospite a sorpresa il re del liscio Moreno “Il biondo”.

Il calendario

Il “Concerto di Natale” ha dato il via al lungo calendario di spettacoli live: da “La notte dei sogni” del 26 dicembre al Palacongressi con il Concerto di Santo Stefano e il San Martino d’Oro al Concerto degli auguri con Fiorella Mannoia e Danilo Rea sempre al Palas fino a “Discoteca Romantica”, la festa collettiva di Capodanno lunga due giorni, il 30 dicembre con il sassofonista Jimmy Sax e il 31 dicembre con i dj che hanno fatto la storia di Riccione, in piazzale Ceccarini.

La festa dell’Abissinia

Ha riscosso consensi la “Festa di Natale” organizzata dall’Associazione Abissinia in collaborazione con la coop Cuore 21 e andata in scena venerdì in piazzetta San Martino. A portare l’abbraccio del Comune è stato il neo assessore al Turismo Mattia Guidi.

Oggi dalle 10.30 alle 12.30 c’è “Natale in Paese” con le bancarelle del mercatino artigianale, l’animazione, il truccabimbi, la baby dance e lo show delle Regine delle Nevi. Nel pomeriggio animazione itinerante con “Il Natale degli artisti” in viale Dante, ai Giardini dell’Alba e fino al porto, con la Combriccola dei Lillipuziani e la Makkaroni Band.