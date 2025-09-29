Riccione, il Cau apre mercoledì 1° ottobre

La visita e gli accertamenti diagnostici erogati direttamente dal CAU (quali elettrocardiogrammi ed esami ematici di base) nel corso della visita sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione, mentre per tutti gli altri la visita prevede una partecipazione alla spesa pari a 20 euro da versare tramite Casse On-line, PagoPA e PagOnline.Le eventuali ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del CAU per il completamento diagnostico, sono a carico del cittadino per quanto riguarda il relativo ticket (se dovuto in base alle esenzioni possedute) ad eccezione delle prestazioni specialistiche a completamento diagnostico relative a coliche renali e traumi avvenuti nelle 24 ore precedenti).