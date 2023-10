Riccione, i ladri non risparmiano nemmeno i sup: “Ci hanno rubato il nostro simbolo”

Ladri in azione al 44 Sup Riccione, lo stabilimento balneare Bagno 44 con la mission di proporre e divulgare le attività collegate al sup: infatti oltre al noleggio delle tavole e ai corsi individuali e collettivi, vengono organizzati corsi di sup yoga e sup fitness a vari livelli. Tuttavia, qualche notte fa, ignoti hanno visitato il magazzino del bagno dove si svolge l’attività sportiva: nello specifico sono stati sottratti, all’interno di un magazzino messo in sicurezza con una catena e un lucchetto manomesso, due tavole, tra cui quella che ha un valore anche affettivo oltre che economico, e due pagaie. «Questo sup è molto importante per noi – dicono i responsabili – è il simbolo della nostra associazione sportiva. Una delle tavole rubate è la “tavola per eccellenza” che amiamo di più. Non per il suo valore commerciale, ma perché ci porta all’inizio della nostra avventura tra le onde».

Il danno è stato stimato attorno ai 2500 euro, ma proprio quella tavola ha “iniziato” allo sport sulle onde uno dei responsabili: «Ce ne sono solo tre, la mia e le altre appartengono a due miei amici – spiega –. Si trovava dentro una sacca, probabilmente gli ignoti non hanno potuto accertarsi per bene delle sue fattezze, ma dubito che possa essere rivenduta».

Un disagio anche per i fruitori di questa attività che, complice il bel tempo, stava procedendo. «Abbiamo scelto di andare avanti nei week end, ci sono molti appassionati, ma siamo stati costretti a svuotate i magazzini per mettere in sicurezza il tutti, con nostro dispiacere», concludono.