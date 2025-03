Riccione, ha il divieto di avvicinamento, ma viene sorpreso in auto con la moglie: 30enne arrestato

Nella mattinata di martedì 4 marzo, una pattuglia della Polizia Stradale di Riccione, impegnata in servizio di vigilanza stradale, ha proceduto al controllo di un’autovettura a causadi alcune infrazioni del codice della strada.

Durante il controllo emergeva che il conducente, un giovane uomo italiano, di circa trent’anni, era alla guida del veicolo pur non avendo conseguito mai la patente di guida.

Il trentenne viaggiava in compagnia di due donne, une delle quali era la propria coniuge, tutti residenti in provincia di Rimini.

Da accertamenti più approfonditi, gli agenti potevano constatare che l’uomo aveva a suo carico il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, pur trovandosi in sua compagnia in condizioni apparentemente non critiche e del tutto normali. La moglie dal canto suo ha detto agli agenti di aver contattato nuovamente il marito, con lo scopo di voler recuperare il loro rapporto ed il loro matrimonio. Inoltre, l’altra donne aggiungeva di averli ospitati nella scorsa notte a casa propria e di essere a conoscenza che si erano già incontrati più volte. Essendo pendente ancora il provvedimento di allontanamento per maltrattamenti pregressi e non avendo la vittima mai chiesto la sua revoca, l’uomo veniva tratto in arresto, in attesa di ulteriori provvedimenti del giudice.