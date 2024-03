Riccione, gli rubano la pensione: 96enne insegue la rapinatrice

Gli strappano il libretto postale con i 1.300 euro di pensione appena ritirati, ma lui, nonostante i suoi 96 anni di età, insegue la rapinatrice e si mette davanti al cofano dell’auto guidata dal complice, che senza farsi scrupoli spinge l’acceleratore e urta violentemente il quasi centenario che finisce a terra sull’asfalto.

Quasi incredibilmente, il super anziano riccionese che venerdì mattina aveva appena ritirato i soldi dalle Poste di piazzale Diaz, se l’è cavata con sette giorni di prognosi. L’uomo alla guida dell’auto che l’ha quasi investito, invece, ha trascorso la notte nella camera di sicurezza dei carabinieri di Riccione, mentre sono ancora in corso le indagini per identificare la donna che ha materialmente strappato il libretto postale al 96enne.

L’assalto

Uscito dalle poste, mette nella tasca della giacca il libretto con la pensione sua e della moglie, assicurando “il malloppo” con la zip, poi imbraccia la sua bicicletta e si incammina nel piazzale. Ma qualche metro dopo viene braccato da una donna che gli apre la cerniera della giacca e si porta via, strappandoglielo, il libretto postale con dentro i soldi appena ritirati. Lui però non si perde d’animo e nonostante le quasi cento primavere vissute, insegue la rapinatrice che sale dentro un’auto pronta lì ad aspettarla. L’anziano, ancora tenendo stretta la sua bicicletta, a quel punto si è piazzato davanti alla macchina nel tentativo estremo di fermarla e riprendersi i suoi soldi. Ma l’uomo alla guida, risultato essere un 20enne italiano, preme l’acceleratore e lo urta, facendogli cadere addosso la bicicletta, mentre l’anziano finisce per terra, disteso sull’asfalto.

La vicina in aiuto

Tutta la scena si è consumata davanti agli occhi di una signora residente vicino a viale Diaz, che per prima cosa si è precipitata in strada a soccorrere il pensionato e chiamare il 118. La supertestimone, però, ha anche annotato modello e targa del veicolo della coppia di rapinatori, comunicando tutto ai carabinieri.

Provvidenziale, l’intervento della donna ha infatti permesso agli uomini dell’Arma della compagnia dei carabinieri di Riccione di individuare il veicolo e quindi anche il ragazzo alla guida, che ora è stato condotto in carcere, su disposizione del sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, Luca Bertuzzi. Da rintracciare, invece, la donna che era in auto insieme al 20enne.

