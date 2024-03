Riccione, giovedì torna “Un aperitivo con la Francy” con raccolta fondi per il Centro 21

Per il secondo anno consecutivo, Uil Fpl, Uil Polizia, Usic, Usif, Uil PA Pol Pen e la Uil PA VVF, in accordo con i genitori di Francesca Conti, hanno organizzato l’evento “Un aperitivo con la Francy” al bar ristorante Pastrocchio di Riccione in via Cortemaggiore 6a.

La festa è nata per ricordare Francesca che, con la sua gioia e la sua simpatia, era riuscita ad integrarsi perfettamente nell’ambiente lavorativo e a farsi amare dalla clientela. L’incontro sarà l’occasione per raccogliere fondi in suo ricordo da donare al Centro 21 per dare un sostegno concreto ai progetti dell’Associazione e, soprattutto, per continuare a far sentire alla sua famiglia l’affetto e la vicinanza degli amici, dei Colleghi e di tutti quelli che hanno conosciuto la ragazza e le hanno voluto bene.

Francesca era figlia di due Operatori di Polizia e, purtroppo, è rimasta coinvolta, assieme ai suoi amici, nel tragico incidente, avvenuto il 7 ottobre 2022 sull’autostrada A4 dove hanno perso la vita 8 persone: 5 ragazzi che frequentavano del Centro 21 (Maria Aluigi, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri), l’educatrice (Romina Bannini) e l’allora presidente dell’Associazione (Massimo Pironi).

L’aperitivo è stato organizzato al Pastrocchio, il locale dove la ragazza lavorava da alcuni anni e dove, dopo la tragedia, sono inserite molte fotografie in suo ricordo, tanto che basta alzare gli occhi per vederla e mandarle un saluto. Appuntamento a giovedì 21 marzo a partire dalle 17.30.