Riccione, gioco e inclusione al parco avventura

Giovedì 11 giugno, dalle 15 alle ore 18.30, il Parco Riccione Avventura ospiterà un incontro pomeridiano all’insegna dell’inclusione, del gioco e della condivisione.

L’ingresso al parco, la partecipazione alle attività e la merenda, saranno completamente gratuiti, previa prenotazione.

L’evento, rivolto a bambini e persone con disabilità, si svolgerà presso in viale Bufalini e offrirà giochi e divertimento pensati per favorire la partecipazione e la socializzazione di tutti i presenti.

Promotore dell’evento, in occasione della giornata “ Bimbi in volo!” è G-Professional, in collaborazione con AVIS, Croce Rossa e IMAHR, con l’obiettivo di creare un momento di incontro aperto a tutta la comunità.