Riccione, Fratelli d’Italia: “La nostra sede vandalizzata per la terza volta”

“La nostra sede di Fratelli d’Italia in Corso Fratelli Cervi è stata nuovamente vandalizzata”. Lo denuncia il coordinatore Stefano Paolini. “Sì tratta della terza volta nel giro di un breve lasso di tempo - continua Paolini - il tutto all’indomani dell’incontro da noi proposto, e celermente accolto, con il commissario Rita Stentella. Questo è l’ennesimo episodio, un fatto grave, che supporta la nostra richiesta, e accolta con favore: un tavolo congiunto in cui siano coinvolte forze politiche, operatori del turismo e categorie economiche. Il tavolo è necessario, a nostro parere, per supportare nel suo prezioso lavoro il commissario nelle priorità e nelle necessità di Riccione. Abbiamo segnalato la mancanza di videosorveglianza nei punti nevralgici, quelli con maggiore afflusso, e abbiamo anche fatto presente che se vogliamo una città “smart” occorre che tutte le zone siano coperte dalla fibra, anche perché la videosorveglianza necessita di questa tecnologia. Siamo convinti che in questo duro periodo di stallo le polemiche non facciano che esacerbare gli animi. Noi cerchiamo di agire con concretezza e con la propositività, non vogliamo lo scontro, ma il dialogo e una sana dialettica solo ed esclusivamente per il bene della città”.