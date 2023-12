Riccione, festa di compleanno per i 15 anni della delfina Mia

La più giovane delfina del parco Oltremare Family Experience Park di Riccione, ha compiuto oggi (28 dicembre) 15 anni. Con Mia, e tutto il gruppo di tursiopi, gli addestratori portano avanti da diversi mesi dei progetti di ricerca in collaborazione con le Università di Urbino, Torino e atenei internazionali, come quello di Sanit Andrews in Scozia. I biologi del parco hanno concentrato il loro impegno su uno studio mirato a sviluppare un’interazione più evoluta tra uomo e delfino, basata su concetti astratti e innovativi.

La delfina Mia è arrivata a Riccione nel 2017. Nata in ambiente controllato, proviene dall’Acquario di Genova. La femmina pesa circa 160 kg ed è lunga 2,50 metri.