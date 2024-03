Riccione, febbre abusiva del sabato sera: la discoteca è senza licenza e arrivano i Carabinieri

I Carabinieri di Riccione hanno eseguito una serie di controlli per verificare la regolare titolarità delle licenze e delle previste autorizzazioni da parte di alcuni locali del territorio, con la collaborazione del personale in forza al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini ed al Nucleo Anti Sofisticazione di Bologna.

In particolar maniera, ad essere colpita dalle conseguenze di accertate irregolarità, all’esito dei controlli, è stata una nota discoteca. I Carabinieri avevano avuto notizia che il locale da ballo effettuava, nei fine-settimana, le proprie attività di intrattenimento indisturbatamente, pur non avendo titolarità della necessaria licenza, poiché esclusivamente stagionale (con validità che si estendeva dal mese di maggio a quello di agosto 2023 compresi) e, quindi, scaduta. In un paio di occasioni, nelle sere dei weekend tra gennaio e febbraio., i militari dell’Arma erano già intervenuti presso il locale per alcune liti tra avventori ed il personale addetto al servizio di controllo. In sostanza, senza alcuna preoccupazione per l’effettiva assenza delle autorizzazioni necessarie, la discoteca lavorava a pieno regime, con file prolungate di persone all’ingresso nell’attesa di accedere all’interno.

Pertanto, unitamente agli operatori dei citati Reparti specializzati dell’Arma nonché personale dell’A.U.S.L., dei Vigili del Fuoco di Rimini e della Polizia Locale, i Carabinieri hanno effettuato una ispezione in occasione di una recentissima apertura di un sabato sera, riscontrando ulteriori violazioni (oltre all’apertura senza autorizzazione ), come l’assenza del previsto documento di valutazione dei rischi nonché l’omissione di altra documentazione necessaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista per legge: per tali infrazioni, è stato denunciato a piede libero il legale rappresentante dell’esercizio, un 33enne straniero.

Sono tuttora in corso accertamenti, volti ad approfondire la regolarità lavorativa delle posizioni professionali di alcuni operatori identificati al lavoro nella discoteca.

Controlli anche in un circolo

Analoghi controlli sono stati effettuati dai Carabinieri di Montescudo – Monte Colombo, unitamente a militari dei Reparti già menzionati, nei confronti di un circolo: l’attività, infatti, effettuava la somministrazione di bevande ed alimenti ai soci, pur non avendone la prescritta autorizzazione, da cui la sanzione elevata nei confronti del presidente dello stesso circolo.