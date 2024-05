Riccione e mondo giovanile: il Comune avvia un confronto con associazioni e terzo settore

Il mondo giovanile e il suo bisogno di proposte di socializzazione e di attività educative, culturali e ludiche mirate sono al centro delle azioni di confronto e co-programmazione che il Comune di Riccione intende promuovere.

“La Giunta comunale - si legge in una nota - ha deciso di dare avvio a un’importante attività di confronto e ascolto con il mondo giovanile per capirne le necessità e le esigenze in un momento così complesso come quello attuale. Attraverso percorsi conoscitivi con gli enti del terzo settore impegnati con i giovani, ma anche con gruppi formali e informali dotati di sistemi di rappresentanza, il Comune intende costituire uno spazio di confronto e di progettazione condivisa volto a dare una risposta il più aderente possibile alle esigenze dei giovani”.

“Lo spazio di confronto sui giovani - osserva la vicesindaca Sandra Villa, titolare della delega alle Politiche giovanili - sarà il luogo dell’ascolto delle istanze delle associazioni che operano con lo scopo di stimolare l’aggregazione giovanile e l’inclusione. Tra le finalità del percorso ci sarà anche quella di comunicare e mettere in rete le risorse sul territorio con un focus sulle criticità da affrontare e i bisogni cui dare risposte. Lo spazio di confronto si occuperà anche di programmare insieme, a partire dallo sguardo dei ragazzi, le strategie, le metodologie e le risorse per realizzare progetti, azioni e percorsi in tutto il territorio destinati ai giovani”.

L’azione di confronto intende rispondere alla necessità di attivare servizi volti a contrastare l’emarginazione sociale per tutti quei giovani e quei minori che non sono coinvolti nella rete sociale e culturale del territorio in cui vivono. “Fra gli obiettivi del percorso ci sarà anche la realizzazione di spazi in cui i giovani possano esprimersi a livello artistico e culturale, oltre a spazi dedicati all’ascolto, all’inclusione e alla socializzazione”, conclude la vicesindaca Villa.

La popolazione giovanile

Secondo il quadro demografico del Comune di Riccione del 2023, la città conta una popolazione giovanile, dai 15 ai 34 anni, di 6.329 persone: 3.152 femmine e 3.177 maschi. I giovani sono parimenti distribuiti in tutte le fasce d’età. Dai 15 ai 19 anni si contano 1.561 giovani; nella fascia 20-24 anni sono 1.617 e in quella 25-29 anni sono 1.552. Tra i 30 e 34 anni d’età i giovani sono 1.599.