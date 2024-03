Riccione, corso per le guide cicloturistiche della Polizia Locale con Davide Cassani

Con lo sviluppo delle piste ciclopedonali e l’incentivo alla mobilità dolce, sia negli spostamenti casa-lavoro, sia per scopi ricreativi e cicloturistici, la sicurezza in strada diventa un tema importante e urgente. E lo diventa a maggiore ragione per una città come Riccione che ospita molte decine di migliaia di cicloturisti, soprattutto nelle stagioni di primavera e autunno.

Martedì 12 marzo alle ore 9 al Palazzo del turismo di Riccione, il Corpo di Polizia Intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano terrà una giornata di formazione sul tema “Sicurezza e cicloturismo sportivo”. L’incontro è rivolto alle guide cicloturistiche operanti sul territorio, che potranno acquisire una formazione specifica, e ai cittadini, alle associazioni sportive e agli appassionati delle due ruote.

“La sicurezza prima di tutto - osserva la sindaca di Riccione Daniela Angelini - Ringrazio il Corpo della nostra Polizia locale, gli altri settori dell’amministrazione comunale e i soggetti privati coinvolti che, attraverso questa preziosa iniziativa, ci aiutano a promuovere il turismo e il modello di mobilità lenta in cui crediamo e che renderà la nostra città più a misura d’uomo e la qualità della vita dei riccionesi migliore”.

L’importanza della formazione

Il progetto si pone l’obiettivo infatti di aumentare i livelli di sicurezza stradale, sia per gli utenti deboli della strada, attraverso la sensibilizzazione sull’importanza di acquisire comportamenti autotutelanti sulla strada e corretti stili di guida. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione delle guide cicloturistiche che operano in tutto il territorio a favore dei numerosissimi cicloturisti che scelgono Riccione e le località circostanti per le loro vacanze ciclosportive. La formazione rivolta alle guide cicloturistiche, a cui i consorzi degli hotel si rivolgono, consentirà di avere sul territorio professionisti consapevoli e formati in grado di restituire i comportamenti corretti da osservare in sella alle due ruote. Le guide saranno anche in grado di intercettare i potenziali rischi stradali per la sicurezza di se stessi e del gruppo. All’incontro sono invitate le Amministrazioni locali dei Comuni della costa che costituiscono la rete per la promozione di questo importante comparto turistico.

Il progetto vede la collaborazione dei consorzi Riccione Bike Hotels, Terrabici by Emilia-Romagna e Italy Bike Hotels e dell’Apt Emilia-Romagna con il presidente Davide Cassani che, emblema del ciclismo professionistico italiano, è testimonial dell’iniziativa.