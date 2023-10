Il cuore non si ferma! Polisportiva Riccione in collaborazione con Cuore21 & Centro21 promuove una grande iniziativa, ad un anno dalla scomparsa dei Magnifici Sette. Coppa cartoni, mercoledì 25 ottobre, dalle 20 alle 21,30: il Playhall si trasforma in un grande contenitore dove sport e gioco daranno vita a una grande festa in nome dell’inclusione e della solidarietà.